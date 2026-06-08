県内では、高齢ドライバーによる事故が相次いでいます。柏崎市では、高齢者を対象にした体験型の交通安全教室が開かれ、参加者は運転技能を再確認しました。 6月5日、上越市で70代の女性が店の駐車場に駐車しようとバックしたところ、車止めを乗り越え店内に突っ込みました。2026年県内で高齢ドライバーが起こした事故は6月7日までに324件で、前の年の同じ時期に比べ29件増加しています。 こうしたなか、高