H3ロケット6号機は6月10日の打ち上げを予定していましたが、天候の悪化が予想されるとして延期が発表されました。新たな打ち上げ日は12日を目指したいとしています。H3ロケット6号機は種子島宇宙センターから6月10日の打ち上げを予定していましたが、JAXAは8日午後、「打ち上げ当日の天候悪化が予想される」として打ち上げの延期を発表しました。H3ロケット6号機は、機体の側面の固体燃料の補助ロケットは使わず、液体