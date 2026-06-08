北海道千歳市で2026年6月8日、商業施設の新築工事をしていた男性作業員が足場から転落する事故がありました。8日午後3時半ごろ「新築の工事現場で50代男性が3メートルのところから落ちてしまった。建築資材が肩に刺さった」と同僚から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、商業施設の新築工事現場で、50代の男性作業員が鉄骨の接続作業を行っていたところ、高さ約3メートルの足場から転落したということで