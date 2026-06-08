中国の情報/ポータルサイトの新浪財経はこのほど、「ロシアはなぜイノベーションでウクライナに敗れたのか」と題する論説を掲載した。状況の推移からは、経済を発展させるために欠かせない「条件」も見えてくるという。戦争の初期には戦車、大砲、ミサイル、航空機が猛威を振るい、多くの人が「第2次世界大戦レベルにとどまる戦争だ」と嘲笑したものだった。しかし現在では、無人機が戦場の主役だ。その製造コストは低廉で、正確な