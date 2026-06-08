九州電力送配電はシステムのデータをバックアップするために使った補助記憶装置＝SSDの所在が分からなくなったと発表しました。鹿児島を含む九州全域の契約数、1090万口分の契約者の名前や住所、電話番号などが社外に漏えいした恐れがあるとしています。九州電力送配電によりますと2026年4月、システムデータのバックアップ作業時に補助記憶装置＝SSDが保管されているのを確認。その後、5月26日に再びバックアップ