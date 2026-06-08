広東省広州市でこのほど、「自動車並みの生産効率」と「航空機並みの安全基準」を融合した空飛ぶクルマ（eVTOL）のスマート製造拠点が稼働しました。工場の年間生産能力は100機で、主力製品は垂直離着陸（VTOL）が可能なマルチローター型の空飛ぶクルマです。最大航続距離は30キロメートルで、乗客2人の搭乗が可能です。この機体は数多くの飛行試験を経て、既に広州市の中心部で実際の利用シーンを想定した初のデモ飛行も実施して