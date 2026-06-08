日本人29人が逮捕されたカンボジアを拠点とする特殊詐欺事件で、愛知県の男性を「かけ子」としてグループに紹介したとして、リクルーターの男が逮捕されました。逮捕された大阪府の職業不詳・山本克哉容疑者(30)はおととし12月、当時21歳の愛知県の男性をカンボジアを拠点とする特殊詐欺グループにかけ子として紹介して雇わせた疑いが持たれています。男性は約1カ月で帰国した後に愛知県警の任意の