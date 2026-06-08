フィリピン付近を震源とするマグニチュード8.2の地震を受け発表されていた津波注意報は、全て解除されました。8日午前8時38分ごろ、フィリピン付近で発生したマグニチュード8.2の地震を受け、愛知県の外海と三重県南部でも津波注意報が発表されました。午後3時32分ごろ、熊野市では10cmの津波を観測しました。その後、津波注意報は午後5時前に全て解除され、三重県や愛知県の一部に出されていた避難指示も全て