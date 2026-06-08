2026年「人と自然の調和ある共生――海へ向かう」をテーマとする取材チームがこのほど、福建三峡洋上風力発電国際産業パークを訪れ、中国の洋上風力発電産業が持つイノベーションの活力を間近で体感した。人民網が伝えた。同パークは、中国初の洋上風力発電全産業チェーンを備えた産業パークとして、継続的な技術開発、完備された産業クラスター、安定して増加している設備輸出を基盤に、中国の洋上風力発電産業の品質向上と規模拡