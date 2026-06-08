韓国の俳優・キム・スヒョンはＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カロセロ研究所」のキム・セイ代表が自身への虚偽内容を流布した疑いで逮捕・送致されたことを受け、約１年ぶりに活動を再開することが明らかになったと８日、現地メディアのニューシスなどが報じた。記事によるとキム・スヒョンは７月、フィリピンのファッションブランド「ベンチ（Ｂｅｎｃｈ）」の広告撮影を行うという。昨年さまざまな疑惑に巻き込まれて以来、初の