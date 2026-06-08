「ボートレース多摩川バースデイカップ」（８日、多摩川）吉川晴人（２３）＝滋賀・１２９期・Ａ２＝が９Ｒ、インからきっちり逃げて今節初白星を決めた。「ギリギリでしたね。朝から全部整備してみて出足が良くなった。舟もしっかり返って来た」と懸命の整備で舟足も上昇した。「足は悪くないので直線を求めて整備したい」とさらなる上積みを狙って行く。準優ボーダーを６・００に想定すると、予選突破には２走１５点がノル