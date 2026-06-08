歌手・和田アキ子（76）が8日までに更新されたYouTubeチャンネル「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に出演し、やめられない深夜の“爆食”について語る場面があった。つい夜食を食べてしまうというアッコ。「昨日は太ると思って、夕飯は6時ぐらいに済ませたんですよ。でも寝られなくて、食べたのが深夜1時20分ぐらいかな?太らないように、バナナを2本食べたんです。そしたら、ちょっとダメで。今日食べるはずのサンドイッ