「大阪都構想」をめぐり、大阪市議会の野党3会派が、法定協議会に参加するための5つの条件を提示です。 大阪市の横山市長に要望書を提出したのは、市議会の公明や自民など3つの会派です。関係者によりますと、大阪都構想の制度案を議論する「法定協議会」は、6月12日にも初会合を行う方向で調整が進んでいます。 「大阪都構想」に反対する公明や自民など3会派は参加条件として「住民投票と統一地方選の投票日を同日にしな