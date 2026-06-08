6月8日、ラッパー・シンガーソングライターで音楽プロデューサーのちゃんみなさんが、6月13日に開催予定の「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」グランドセレモニーでのパフォーマンス出演を見合わせることを、自身の公式HPで発表しました。【写真を見る】【ちゃんみな】「甲状腺機能低下症に伴うのどの不調」を公表13日開催予定の『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は出演見合わせに公式HPでは、「6月13日 MUSIC AWARDS JAPAN 出演 見合わせに