ボートレース宮島の開設72周年記念「G1宮島チャンピオンカップ」は5日目を終えた。準優10R、地元の高橋竜矢（28）はインからコンマ08の鋭発ショット。磯部のカド攻めを受け止めて先制すると、そのままトップの座を譲ることなく優出一番乗りを決めた。「大事なところでスタートがいけたのが良かった。磯部さんがきているのは分かりましたけど、僕も結構いい仕掛けを打てたので大丈夫と思いました」と、地元G1初優出が懸かる大