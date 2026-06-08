眼鏡市場を展開するメガネトップは6月3日、「紫外線対策事業戦略発表会」を開催し、サングラスを日常的な紫外線対策として普及させる新プロジェクト「一億総サングラス計画」を発表しました。 ↑新プロジェクトについて語るメガネトップ代表取締役社長・冨澤昌宏さん。 サングラスで「目の日焼け」対策を促したい！ ↑今回紹介するサングラスを着用したマネキン。 同社が2026年5月に実施した調査によると、何らかの紫