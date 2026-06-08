歌謡コーラスグループの『純烈』が都内で会見を行い、リードボーカル・白川裕二郎さんの卒業と、純烈の新メンバー募集オーディション、そして、モナキに続くグループのメンバー募集オーディションの開催を発表しました。【写真を見る】【 純烈・後上翔太 】リーダー・酒井と「力を合わせて新たな純烈の形を」「僕は、もうちょっとお金が欲しい（笑）」白川裕二郎の卒業発表を受け?とにかくやりきった?と、白川さんを労った酒井さ