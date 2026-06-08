大成建設の山内隆司前会長大成建設の名誉顧問職を解かれた山内隆司前会長（79）が、解雇は無効だとして地位確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は8日、名誉顧問の業務内容などを踏まえると、同社との間に「労働契約の成立は認められない」として請求を棄却した。判決によると、山内氏は2023年4月に名誉顧問に就任し、7月から月160万円の報酬を受け取っていた。その後、会社の業績低迷を理由に相川善郎社長の辞任を繰り返し要求