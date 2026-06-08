静岡県温室農業協同組合クラウンメロン支所の沢木勝支所長（左）らから「クラウンメロン」を受け取る高市首相（中央）＝8日午後、首相官邸（山本裕三事務所提供）高市早苗首相は8日、静岡県袋井市のメロン生産者らと官邸で会い、特産品の高級品種「クラウンメロン」を贈られた。首相が5月にオーストラリアを訪問した際、アルバニージー首相へのお土産にしたのがきっかけで、生産者側が謝意を伝えるために面会した。首相は「頑張