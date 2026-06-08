女優、タレント、プロデューサーとしても活動するMEGUMI（44）が7日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。鑑定に赤面する場面があった。同い年のピン芸人・馬場園梓と共に人気占い師・星ひとみ氏の占いを受けたMEGUMIは、「MEGUMIさんはフェロモン精力エネルギー、100％中…12000」「キスめっちゃうまい」と鑑定され大赤面。馬場園を爆笑させた。さらに、恋愛の傾向につい