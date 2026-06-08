北海道・旭川市で起きた女子高生殺害事件で内田被告の裁判が結審しました。8日の裁判、そして判決に向けてのポイントについて、フジテレビ・平松秀敏解説副委員長に聞いていきます。遠藤玲子キャスター：無職の内田梨瑚被告（23）は2024年、北海道・旭川市で当時17歳の女子高校生をつり橋から川に落として殺害したなどとして、殺人・監禁・不同意わいせつ致死の罪に問われています。8日、旭川地裁で開かれた裁判で検察側は「（高校