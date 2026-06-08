３人組ムード歌謡グループ「純烈」が８日、都内で記者会見を行い、リードボーカルの白川裕二郎（４９）が来年３月３１日をもってグループを卒業すると発表した。これに伴い、純烈の新メンバーおよび弟分グループ「モナキ」に続く新グループのメンバー募集を発表した。「純烈セカンドチャンスオーディション２０２６」と題し、募集期間は会見日６月８日から７月３１日まで。応募資格は「男性」であることのみ。会見で、リーダー