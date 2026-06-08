カーリングの日本選手権２日目（８日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）、女子１次リーグ第２戦目が行われ、世界選手権４位のロコ・ソラーレ（ＬＳ）は、ＳＣ軽井沢に０―８で完封負けとなった。第３エンド（Ｅ）まで０―０だったが、第４Ｅで３点を先制され、そのまま第５、６Ｅでも連続で２失点して０―７となった。第７Ｅで８点目を与えたところで相手の勝利を認めるコンシードで幕を閉じた。藤沢は「４Ｅ目の私のところで、３