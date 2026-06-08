日本のマウンテンバイク・エンデューロシリーズである「SHIMANO ENS 2026」第2戦が、5月30日・31日に新潟県南魚沼市の八海山麓MTBパーク(サンロク)で開催された。郄水裕史選手が6年越しの総合優勝初夏の心地よい気候のもと、多くのライダーが集結。3ステージにわたる熱戦を繰り広げた。彼らを迎えたのは、同パーク代表でディガーの五十嵐哲也氏が手掛けたコースレイアウト。スピードとテクニックが求められるダウンヒル系のS