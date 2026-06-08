いざ、古巣の本拠地・仙台へ――。巨人の田中将大投手（３７）が８日にジャイアンツ球場で行われた先発練習に参加。先発が予定される１１日の楽天戦（楽天モバイル）に向けて「（特別な思いは）もちろんあります。楽しみです」と語った。今季、移籍２年目を迎えた田中将。昨年は交流戦での登板が１試合もなかっただけに「仙台でイーグルス戦が今年はあるっていうのはシーズン始まった時から頭にはありましたし。タイミングが合