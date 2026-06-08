【モデルプレス＝2026/06/08】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が6月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。初めて歩いた娘の姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】24歳美女インフルエンサー「すごい瞬間」と話題の娘の“奇跡の瞬間”◆流那、娘が「初めて歩きました」流那は、「そういえば3日前ぐらいに初めて歩きました」と報告し、動画を投稿。「たまたま動画とってたら奇跡の瞬間撮れた」とつづり、自宅