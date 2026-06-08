【モデルプレス＝2026/06/08】元乃木坂46の秋元真夏が6月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】32歳元乃木坂キャプテン「美味しそうな焼き色」と話題のピーマンの肉詰め◆秋元真夏、手料理公開秋元は、こんがりと焼き色がついた、輪切りのピーマンにタネを詰めたピーマンの肉詰めをズラリと並べた写真を公開。手書きの文字で「ピーマン」と添えられている。◆秋元真夏の投稿に反響この投稿に、ファ