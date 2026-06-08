病気を乗り越え里親に出会った猫ちゃん。あまりにも愛らしい現在の様子が大きな注目を集めています。 話題の投稿は46万回以上表示され「幸せそう！ほほえんでるように見えますね！こんな子で世界が溢れますように」「幸せになりますね。みている私達までありがと」「天使よありがとう、この世に産まれてくれて」とのコメントが寄せられていました。 【写真：病気を乗り越えた保護猫→里親さんから『現在の様子』が送られて