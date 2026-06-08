いつもの装いに華やかさを添えたいとき、頼りになるのがレースアイテム。そこで今回は、税込1,000円台で手に入る【しまむら】のレース服をご紹介します。カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、日常に取り入れやすいアイテムが多数登場している中でもおすすめのアイテムをピックアップしたので、ぜひチェックしてみて。 エレガントなベルスリーブのレーストップス 【しまむら】「レー