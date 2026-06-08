今回紹介するのは、Threadsに投稿された、猫ちゃんの思わず笑ってしまうひとコマ。 早朝の授乳を終えたあと、娘さんを大人用のベッドに寝かせ、投稿主さんも一緒に二度寝をしていたそうです。しばらくして起きてみると、本来は娘さんのためのベビーベッドには、まさかの先客がいたみたいで…。 投稿はThreadsにて33万回以上表示され、2.7万件を超えるいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。