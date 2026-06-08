米トランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相にぶち切れた？キヤノングローバル戦略研究所上席研究員の峯村健司さんは2026年6月7日放送の「Mr.サンデー」（フジテレビ系）で、大統領が激怒したとされる電話会談について周辺に確認したところ、間違いないらしいと話した。「放送禁止用語を使ったようなかなりの激怒ぶりだった」番組では、アメリカのメディアが報じた1日のトランプ大統領とネタニヤフ首相との電話会談の中身が紹