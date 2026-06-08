女優のジェニファー・アニストンが、ドラマ「フレンズ」の共演者で女優のリサ・クドローとの親しい関係を振り返った。リサの息子はかつてジェニファーを「ママ」と呼んでいたという。 【写真】ジェニファーを「ママ」と呼ぶ俳優幼い頃が超かわいい バラエティ誌の対談企画「Actors on Actors」シリーズで対談した際、ジェニファーとリサが「フレンズ」での日々を振り返った。ちなみに