企業の社会貢献活動の一環として学校などで出張授業を開く、学びの支援が注目されています。教科書にはないユニークな学びを取材しました。 ■小川ひとみアナウンサー「福岡県春日市の小学校です。子どもたちはガムをかみながら授業を受けています。」菓子メーカーのロッテが企画して8日に行われた出張授業です。子どもたちは、かむことの大切さを学びます。■ロッテ 広報部・上村祐介さん「弥生時代