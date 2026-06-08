高知ユナイテッドSCは6月8日、吉本岳史監督がチームを退任することを発表しました。吉本氏は来シーズンからJ2の徳島ヴォルティスの監督を務めます。吉本岳史氏は高知県出身の48歳。水戸ホーリーホックや横浜FCでプレーし、引退後はコーチなどを経て2022年に高知の監督に就任しました。2024年にはJFLだった高知を初のJ3昇格に導きましたが、その後チームを離れてアルビレックス新潟のヘ