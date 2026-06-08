高知の真夏の祭典「よさこい祭り」の開催まであと2か月となり、本番に向けて参加チームの練習が始まっています。6月6日、高知市の民間スポーツ施設の体育館に鳴子の音が響き渡っていました。2026年で創業80年の節目を迎える「料亭 濱長」が手がけるよさこいチーム「濱長花神楽」のメンバーです。日本舞踊を取り入れた華麗な踊りが特徴で去年（2025年）のよさこい祭りでは銀賞を受賞しています。この日は、