RKC杯高知県U-12サッカー大会の決勝が6月7日、香南市で行われました。46回目となるRKC杯高知県U-12サッカー大会は高学年の部と4年生以下の中学年の部、それぞれ16チームが出場。7日、雨の中、香南市で決勝戦が行われました。4年生以下の中学年の部は高知市のエストレーラス高知のAとBが対戦。終始ボールを支配した白のユニフォーム「A」が4対0で勝ちチームメイト対決を制しました。■エ