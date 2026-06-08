『パルプ・フィクション』や『レザボア・ドッグス』、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』の監督で、シネフィルとしても知られるクエンティン・タランティーノが、近年のハリウッドを「味気ないソーセージ工場だ」と酷評した。【写真】クエンティン・タランティーノが選ぶ「21世紀のベスト映画」深作欣二映画もランクインVarietyによると、タランティーノ監督はこのたび映画誌「Sight ＆ Sound」に寄稿。その