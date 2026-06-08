お笑いコンビ「ペナルティ」が8日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演し、サッカー界の世界的スターとのエピソードを披露した。高校サッカーの強豪・市船橋（千葉）サッカー部出身で知られる2人。そんな経歴から、サッカーにまつわる仕事や、国内外のプロ選手との交流も多い。ヒデ（55）は、バルセロナなどで大活躍した元ブラジル代表MFロナウジーニョ氏とのエピソードを語った。マ