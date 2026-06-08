ボートレース宮島の開設72周年記念「G1宮島チャンピオンカップ」は5日目を終えた。磯部誠（35＝愛知）は準優10R、4カドを占拠してスリットから攻めていった。インの高橋を捲り切るまでには至らず、捲り差しに変化して2着だった。結局は未勝利での優出。ただ、いつ勝っても不思議ではないエンジンの出方はしている。「6枠ならチルトを跳ねるかも。今まで1度しか経験はないしノウハウはないけど、勝負をしてみようかな」。6枠