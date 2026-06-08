5月末に活動を終了した嵐のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』ファイナル公演の見逃し配信において、英語、繁体中文、韓国語、タイ語の4言語のMC字幕対応が8日からスタートした。STARTO ENTERTAINMENTに所属するタレントのコンサート、舞台などをオンラインで視聴できる映像配信サービス「FAMILY CLUB online」の公式SNSで「英語・繁体中文・韓国語・タイ語のMC字幕版を公開いたしました」と告知された。