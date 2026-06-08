アニメ放送開始20周年を記念した特別企画「『ひぐらしのなく頃に』アニメシリーズ2作品（全50話）無料一挙放送」が、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、6月13日より2週にわたり実施されることが発表された。【画像】絵柄がヤバい！『ひぐらしのなく頃に』ビジュアルアニメ『ひぐらしのなく頃に』は、竜騎士07によるサウンドノベルゲームを原作とするサスペンス作品。2006年にアニメ第1期『ひぐらしのなく頃に』がスタ