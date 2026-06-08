北海道・旭川市で女子高校生を落下させ殺害した罪などに問われた女に、懲役27年が求刑されました。「私の娘が望む判決をください」。裁判では、被害者の父親が涙の訴えをする場面もありました。北海道・旭川市の女子高校生殺害事件。8日の公判で、検察側から懲役27年を求刑された内田梨瑚被告（23）。検察の論告の前には、被害者遺族による意見陳述が行われました。旭川市の無職・内田梨瑚被告は2024年4月、当時17歳の女子高校生を