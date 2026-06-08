news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「85歳妻を殺害か…88歳夫を逮捕バットで殴り刃物で切りつけか」についてお伝えします。◇◇◇警察官に支えられながら、ゆっくりと車に乗り込む男、森田和造容疑者（88）です。妻の和代さん（85）を殺害した疑いで逮捕・送検されました。長野県天龍村の自宅で夫婦2人で暮らしていた森田容疑者と和代さん。6日、森田容疑者が自ら「妻を殺害した」と110番通報しました。警察が駆け