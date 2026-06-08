ラグビーリーグワンの年間表彰式「リーグワン2025―2026アワード」が6月8日、都内で行われた。ベストフィフティーンを初受賞した埼玉のWTB竹山晃暉（29）は、21年の新人賞以来の受賞に「もっと頑張らないといけないと思った。純粋にうれしい」と笑顔で話した。アワードには、3月に結婚したモデルでライフスタイルブランド「アマテラス」の代表を務める佐藤マクニッシュ怜子さんを同伴。チームトップの12トライを挙げた今季の