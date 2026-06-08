海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「財政危機で日本円・米ドル資産ともに危険な状態、金融政策の行方も不透明の今持つべき資産は〇〇です！」と題した動画を公開した。 2026年に入り円安と国内金利の上昇が同時に進み、資産の置き場所に悩む声がSNSでも広がっている。 宮脇氏は、日本円とドルがともに抱えるリスクと、これからの局面で持つべき資産について、その背景や日本への影響を独自解説している