山菜採りシーズン真っ盛りのいま、各地で遭難する人が急増しています。長野県警山岳遭難救助隊がSNSで公開した動画には、山で遭難した男性とのやりとりがありました。救助隊：けがはないですか？遭難者：はい。ただ一日やってて、こんな（斜面が急な）ところに出たもんだから、ちょっと足が…。救助隊：うん、歩ける？遭難者：歩けると思います。救助隊：転んだりしてないですね？遭難者：だと思います。遭難したのは“山菜採り名