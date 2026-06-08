グレート・ピレニーズの可愛すぎる「おねだり」が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で110万回再生を突破し、「一生懸命で可愛い」「甘やかしちゃう訳だ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：おばあちゃんがご飯を食べていたら『超大型犬』が近づいてきて…成功率100％の『おねだり』】 おばあちゃんにおねだり YouTubeチャンネル「ドレミの歌 グレートピレ