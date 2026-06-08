ワンコをお散歩に誘ったら断られたので、代わりにドッグランに誘ってみたら…？まさかの反応の差に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で38万8000回再生を突破。「最高」「面白い」「愛おしい」といった声が寄せられています。 【動画：散歩嫌いでブチギレる犬→『それなら、ドッグラン行こうか？』と誘うと…わかりやす過ぎる『テンションの違い』】 お散歩に誘った時の反応 YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる