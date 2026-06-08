俳優・与田祐希の公式Instagramが更新され、出演した木曜ドラマ『君が死刑になる前に』の最終回放送を報告するとともに、私服でのオフショットが公開された。 参考：加藤清史郎×鈴木仁×与田祐希×唐田えりか、『君が死刑になる前に』クランクアップ 投稿された写真には、丸い黒縁の眼鏡をかけた与田が公園でピクニックを楽しむ姿が収められている。ブルーシートに腰を下ろしてイチゴのショートケー