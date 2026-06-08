旅のスタイルは時代とともに変化してきました。しかし、移動そのものを豊かな体験へと変える“旅の道具”への探求は、今も変わることがありません。ルイ・ヴィトンは、メゾン初となるアルミニウム製スーツケース「スーツケース ホライゾン・アルミニウム」を発表しました。2016年に誕生した「ホライゾン」の10周年を記念する本作は、ルイ・ヴィトンの旅のヘリテージと、マーク・ニューソンによる革新的なデザインが融合した新たな